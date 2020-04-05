2020-04-05T06:34:30+03:00
В мире

Названа страна, где лучше всего сдерживают распространение коронавируса

В этом регионе решили, что запрет на въезд для иностранранцев и изоляция - недостаточные меры для сдерживания пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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На Тайване имеют опыт борьбы с SARS 2003 годаНа Тайване имеют опыт борьбы с SARS 2003 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Названа территория, где лучше всего удается сдерживать распространение коронавируса. Оказалось, наиболее эффективно защищают людей на Тайване.

Об этом со ссылкой на ученых сообщает СNN. Лидера из списка стран, где ситуация достаточно благополучная, выбирали по нескольким пунктам: как давно завезли вирус, какова численность населения и соотношение этих данных к числу заболевших, а также, какие меры приняты и как помогают.

На острове, который контролируется частично признанной Китайской республикой, жителей столько же почти, как в Австралии. Но справляется Тайвань с коронавирусом лучше, несмотря на то, что в начале эпидемии эксперты, в том числе ученые из американского университета Хопкинса, прогнозировали здесь одну из самых неблагоприятных ситуаций из-за близости к эпицентру вспышки, материковому Китаю.

- Однако через десять недель после начала эпидемии, в Австралии зарегистрировано почти 5000 подтвержденных случаев, а на Тайване - менее 400,- сообщают в издании.

Это результат жестких карантинных мер, в списке 124 пункта: запрет поездок из Китая, прекращении стыковки круизных лайнеров в портах острова и введении строгих наказаний для нарушителей карантина.

В Тайване начали сами обеспечивать себя масками, повторно тестировать людей на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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