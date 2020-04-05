Собянин объяснил принятие жёстких мер по борьбе с коронавирусом в Москве

5 Апр 2020 2020-04-05T08:48:10+03:00

Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, поэтому принимаются жесткие решения для предотвращения его распространения.

- Большое количество людей, которые находятся в стационарах, в больницах, поэтому мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации, - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр также напомнил, что много людей проезжали через Москву. Также в столице много заражённых коронавирусом.

25 марта Сергей Собянин сообщил, что во время объявленной президентом Путиным выходной неделе в Москве будут закрыты все торговые центры и рестораны.

29 марта мэр Москвы и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Покидать дома можно только чтобы купить лекарства и продукты, а выносить мусор и выгуливать собак разрешено в диаметре 100 метров от дома. За нарушение режима грозит штраф от 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU