РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в Беларусь

5 Апр 2020 2020-04-05T16:55:44+03:00

Решение было принято в связи с ситуацией из-за коронавируса

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Холдинг "Российские железные дороги" из-за распространения коронавируса отменил свой единственный прямой пассажирский поезд в сообщении с Белоруссией.

Ранее этот рейс был последним из международных составов. Речь идет от отмене поезда №7/8 сообщением Москва - Брест, который должен был курсировать лишь в некоторые даты в апреле и мае, сообщает компания.

До какого времени будут действовать такие ограничения, пока не уточняется.

Также с понедельника, 6 апреля РЖД временно отменяют поезда между городами России и Калининградом, которые следовали транзитом через Белоруссию и Литву. Решение о приостановки железнодорожного сообщения было принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU