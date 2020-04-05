2020-04-05T16:55:44+03:00
Коронавирус Covid-19

РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в Беларусь

Решение было принято в связи с ситуацией из-за коронавируса
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в БеларусьРЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в БеларусьФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Холдинг "Российские железные дороги" из-за распространения коронавируса отменил свой единственный прямой пассажирский поезд в сообщении с Белоруссией.

Ранее этот рейс был последним из международных составов. Речь идет от отмене поезда №7/8 сообщением Москва - Брест, который должен был курсировать лишь в некоторые даты в апреле и мае, сообщает компания.

До какого времени будут действовать такие ограничения, пока не уточняется.

Также с понедельника, 6 апреля РЖД временно отменяют поезда между городами России и Калининградом, которые следовали транзитом через Белоруссию и Литву. Решение о приостановки железнодорожного сообщения было принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в Беларусь
Союз потребителей требует ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии коронавируса
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево получат по миллиону рублей
Губернатор Московской области рассказал, кто может работать в период самоизоляции
Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки
"Осторожно, мошенники!": коронавирус породил новые виды спекуляций
Минкомсвязь создаст систему для идентификации людей, возвращающихся в РФ
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски