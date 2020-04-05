Врачи выяснили, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

5 Апр 2020 2020-04-05T17:46:32+03:00

При плохом развитии событий всего за месяц заболевший коронавирусом инфицирует сотни человек

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Китайские медики, которые уже практически остановили распространение болезни в своей стране, ведут статистику зараженных, а также тех, кто с ними контактировал.

Согласно этим данным, в среднем один инфицированный коронавирусом человек за пять дней может заразить еще двух-трех человек. За месяц число зараженных одним пациентом возрастает до 400 человек. Об этом сообщили в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1".

Отмечается, что подобный сценарий возможен при самом плохом развитии событий, в частности при несоблюдении носителем вируса мер предосторожности.

Чтобы сократить риски распространения заболевания следует использовать средства индивидуальной защиты - медицинские маску и перчатки. А вообще лучше всего на время отказаться от прогулок на улице и придерживаться введенного в России режима самоизоляции. Кстати, ранее сайт kp.ru писал, как правильно мыть руки, что требуется для изготовления в домашних условиях маски и чем заняться на карантине, чтобы не скучать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU