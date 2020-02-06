Как сделать медицинскую маску своими руками

Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать ее самостоятельно. Да, это будет та самая ватно-марлевая повязка, делать которую многих из нас учили в школе на уроках ОБЖ.

Нужно: марля, вата, нитка, иголка, ножницы, линейка или сантиметр.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нужно: марля, вата, нитка, иголка, ножницы, линейка или сантиметр.

1. Отмерьте полосу марли длиной 90 см и шириной 40 см.

Отмерьте полосу марли длиной 90 см и шириной 40 см.Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. Сложите марлю вдоль длинной стороны.

3. Отмерьте по 35 см с каждой стороны - это будущие завязки. Разрежьте их вдоль по середине.

Отмерьте по 35 см с каждой стороны - это будущие завязки. Разрежьте их вдоль по середине.Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. В центре остался квадрат со сторонами 20 см - это основа будущей маски.

5. От куска ваты толщиной не менее 1 см отрежьте квадрат 20X20 см и вложите внутрь квадрата из марли.

От куска ваты толщиной не менее 1 см отрежьте квадрат 20X20 см и вложите внутрь квадрата из марли.Фото: Михаил ФРОЛОВ

6. Прошейте по трем сторонам основу маски, чтобы вата не вылезала наружу.

Носить маску с ватой внутри можно 3 - 4 часа. Затем следует ее заменить.

Прошейте по трем сторонам основу маски, чтобы вата не вылезала наружу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многоразовая маска

Нужно: марля, нитка, иголка, ножницы, линейка или сантиметр.

Делается так же, как предыдущая, но внутрь маски вкладывается не вата, а сложенный в 4 раза кусок марли размером 20Х20 см (можно заменить на сложенный в несколько раз широкий бинт).

Такую маску носить допустимо, как и фабричную, пару часов. Затем ее можно выстирать в воде с мылом, прогладить утюгом в режиме «Хлопок» - и использовать повторно.

Носить маску с ватой внутри можно 3 - 4 часа. Затем следует ее заменить.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Важно!

Использовать маску необходимо, если вы ухаживаете за заболевшим родственником, в поликлиниках, местах массового скопления людей (общественный транспорт, торговые и офисные центры).

В быту и во время прогулок на свежем воздухе необходимости в ношении маски нет.