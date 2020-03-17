Чем заняться на карантине, чтобы не сойти с ума

Ситуация с коронавирусом меняется каждый день, все больше людей оказываются на карантине или в добровольной самоизоляции - чтобы не подхватить вирус. Многие компании переводят сотрудников на удаленную работу. Школы пока на режиме свободного посещения, а вскоре закроются на карантин или длительные каникулы. И многие на долгие дни оказались заперты в четырех стенах вместе с семьей. Внезапно для многих это оказалось тяжким испытанием. Как тут не дойти до сумасшедшего дома, развода а то и чего похуже? Чем заняться в карантине, нам рассказали психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова и практикующий психолог и педагог Анастасия Зубкова.

- Итак, если вы уже в изоляции: самое важное – избавить себя от стенаний по поводу «как мне не повезло», «как это ужасно». Все это пустая трата бесценного личностного ресурса: ситуация уже состоялась. Не позволяйте никому вас жалеть. Есть такие знакомые, которые желая посочувствовать, вас сильно ослабляют фразами типа «Да, не позавидуешь», «Мне жаль тебя». Гоните их прочь! – настаивает Марина Розенова. - Ваша задача выдержать эту ситуацию! Между нами: она не такая уж трагическая: ну пара недель вне обычного ритма, что это прямо катастрофа? Нет. Это всего лишь незапланированное событие, к тому же, длиной в конкретный временной промежуток!

- Начните с генеральной уборки. Во-первых, это гигиенично. Во-вторых, труд и общая цель смогут сразу сплотить всю семью. В-третьих, в убранной, расхламленной квартире будет куда легче дышать и приятнее находиться, - говорит психолог Анастасия Зубкова. – Помните, каждому – свое место. «Взаперти» очень важно иметь и соблюдать личное пространство. Оглядитесь, есть ли для каждого из ваших домочадцев место, где он сможет побыть наедине с собой. Желательно, чтобы этим местом не была кровать, в которой он спит: каждому из вас важно менять в течение дня видеоряд. Обратите внимание на обычно неиспользуемые пространства – из расчищенного балкона или закутка в коридоре с креслом и лампочкой для чтения выйдут отличные уголки для уединения.

Лишний раз убраться в квартире никогда не помешает.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И да, отпустите подростков на свободу. Не в том смысле, что гоните их на улицу. А психологически. Один из способов оптимизировать пространство квартиры – поделить время пребывания в ней на «смены». Если в вашей семье есть «совы» - дайте им карт-бланш. Разрешите подросткам, которых раньше вы всеми силами старались загнать спать пораньше, сидеть в интернете допоздна и ложиться спать под утро.

Перенесите планерки домой

- Вынужденное постоянное совместно пребывание с семьей может шокировать. Чтобы этого не случилось - обменяйтесь внутри семьи своими желаниями и планами, - рекомендует психолог Марина Розенова. - Подумайте, как вы можете совместить некоторые пункты из этих, наверняка, самых разнообразных потребностей. Может случиться и так, что планы партнера помогут вам сформировать свои. Карантин – это прекрасное время для обмена идеями и сотрудничества друг другом. Вспомните, в конце концов, что вы любите друг друга! Понаблюдайте, как вы умеете быть вместе, даже когда ругаетесь или скандалите.

А еще лучше, как ни банально, провести «семейный совет» и выработать совместный план и правила на это время. Вполне возможно, вам понравится вместе что-то обсуждать и находить интересные направления действий или решения. И может статься, в дальнейшем, вы захотите применять этот прием чаще.

- Даже если в вашей семье не было такого правила – постарайтесь раз в день встречаться все вместе за одним столом, - говорит психолог Анастасия Зубкова. - За ужином, чаепитием, да и просто за настольными играми. Главное – не у телевизора, который не даст вам полноценно пообщаться. Когда вы вместе, устройте свою совместную жизнь так, чтобы было время оставить друг друга в покое – и время побыть вместе, подержаться друг за друга.

Чем занять себя на карантине

- Доделайте дела. Наверняка накопился уже целый список домашних дел, доделать которые давно не доходят руки. Что ж, настал ваш звездный час, - считает Анастасия Зубкова. - Прибить полочки, пришить оторванные петельки к курткам, разобрать семейный фотоархив, - теперь у вас на все это появилось время. Это и творчество, и некоторые физические упражнения, и несомненная польза для хозяйства. Составьте большой список и постарайтесь равномерно распределить все дела. И да, все, что вы собирались почитать и посмотреть. Наверняка у вас есть список книг, которые вы отложили до лучших времен, теперь они настали. Список сериалов, которые стоит посмотреть. Список фильмов-лауреатов премии Оскар этого года. Может, вы собирались показать детям свое любимое советское кино. Или, наоборот, посмотреть их любимый мультфильм вместе. Теперь времени на все это у вас предостаточно.

- С детьми все просто: у них главная линия жизни – учеба. Поэтому, основное время будет уходить на изучение учебной программы, - напоминает Марина Розенова. - О чем тут важно помнить: детей надо настроить «не выпадать» из ритма. Задача взрослого, если вдруг ребенок не будет ходить в школу, выяснить, какие вопросы и темы по предметам надо за это время освоить. Помочь ребенку составить и освоить этот план.

Постарайтесь раз в день встречаться всей семьей за столом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5 золотых правил, чтобы карантин с детьми не оказался каторгой

1. Карантин – не повод для социальной изоляции. Да здравствует скайп и прочие видеомессенджеры. Обустройте пространство общения с близкими, не сидящими в карантине – найдите удобное место для ноутбука, расположитесь так, чтобы все желающие пообщаться влезли в кадр. Теперь можете устроить онлайн-чаепитие с друзьями, с которыми вы увидитесь в реале только через 14 дней.

2. Оборудуйте себе место для «побеситься». Оказавшиеся взаперти дети могут свести родителей с ума. Во многом, потому что им сложно переносить вынужденное отсутствие физической активности. Постарайтесь отвести для детей место, где они смогут ежедневно оторваться - попрыгать, повизжать хоть немного. Желательно, чтобы раздражительные домочадцы, не переносящие громкого шума, смогли бы спрятаться подальше от этого места. Организуйте для детей активные игры – жмурки, прятки. Делайте вместе по утрам зарядку.

3. Бегом от гиподинамии. В отличие от детей, у взрослых нет такой потребности в физической активности, однако, не надо постоянно сидеть на месте. Гиподинания ведет к нарушению сна и пищеварения. Хотя бы полчаса в день уделяйте физкультуре (в интернете есть масса комплексов упражнений – от занятий йогой до дзюдо). Не забывайте перед упражнениями хорошо проветривать помещение.

4. Пересчитайте бюджет. Еще одно из дел, до которого вечно не доходят руки: расчет семейного бюджета. Скачайте необходимые программы, попробуйте посчитать свои траты за последние полгода – и оптимизировать их на будущее.

5. Будьте бережнее к себе и друг к другу. Позаботьтесь о своем самочувствии – лежите в ванне, высыпайтесь, занимайтесь тем, то вам нравится, разрешайте себе приятные мелочи. В случае выбора – запретить что-то ребенку или разрешить – лучше разрешите. Не поддерживайте мелкие ссоры. Слушайте негромкую расслабляющую музыку, смотрите добрые, оптимистичные фильмы.

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