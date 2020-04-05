2020-04-05T18:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно содержание обращения Елизаветы II к нации

Королева Великобритании выступит с обращением 5 апреля
Юлия КЕКОВА
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Елизавета IIЕлизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стали известно содержание специального обращения Елизаветы II к нации. Свое заявление королева Великобритании сделает сегодня, 5 апреля.

Планируется, что 93-летняя Елизавета II отметит боль утраты, страдания и финансовые трудности государства, которые легли на плечи многих британцев в непростое время - время пандемии коронавируса в мире. Также она выразит врачам и медикам страны благодарность за самоотверженный труд. "Спасибо" от королевы услышат и работники других ключевых отраслей, которые ежедневно борются с эпидемией и спасают жизни граждан, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Монарх выразит надежду, что в будущем жители Британии смогут гордиться тем, как встретили трудности и то, как они всей нацией боролись с вирусом.

- А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние, - скажет королева. - Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему своему, по-прежнему являются основными принципами наших граждан в стране.

Сообщается, что свое обращение королева записала в Виндзорском замке. Там она некоторое время находилась на самоизоляции из-за covid-19. Кстати, оператору, чтобы сделать запись, пришлось одеваться в специальный защитный костюм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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