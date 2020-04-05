2020-04-05T19:11:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Испытания препарата на людях пока не проводились
Юлия КЕКОВА
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Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на животныхТурция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на животныхФото: REUTERS
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В Турции состоялись успешные испытания вакцины от коронавируса на животных.

Профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара рассказал, что специалисты с помощью микроигл на лейкопластыре ввели вакцину животным. Спустя некоторое время стало ясно, что препарат создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам организма.

- Наконец-то хорошая новость. Животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела. Теперь пришло время проверить, сможет ли она защитить от болезни людей, - написал профессор университета Атеш Кара на своей странице в Twitter. Кстати, он входит в состав научного комитета Турции по изучению коронавирусной инфекции.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в России в настоящее время врачи проводят испытания вакцины от covid-19 на животных, в частности на низших приматах. Ученые планируют завершить их уже к концу апреля.

Также гендиректор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил о доклинических исследованиях, которые предполагается начать уже в начале мая, а клиничествкие - предварительно в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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