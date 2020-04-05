Роспотребнадзор выяснит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Специалисты Роспотребнадзора проведут популяционное исследование, благодаря которому станет известно число россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
- Уже запланировано и разработано популяционное исследование. Необходимо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, как, например, в Москве и Московской области, и там, где еще не зафиксировано ни одного заболевшего, - сказала Попова.
Напомним, ранее государственный научный Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал тест-систему, способную определять антитела к covid-19. Благодаря этому открытию Роспотребнадзор планирует начать тестирования на следующей неделе.
Также предполагается, что собрать все необходимые данные и изучить анализы по иммунитету россиян удастся ориентировочно в течение 10 дней после начала исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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