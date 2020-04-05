2020-04-05T22:01:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиянам рассказали, кому нужно носить маски

Главный санитарный врач страны дала рекомендации россиянам
Юлия КЕКОВА
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Россиянам рассказали, кому нужно носить маскиРоссиянам рассказали, кому нужно носить маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинству россиян нет смысла носить маски с высокой степенью защиты.

По словам главного санитарного врача страны, изолирующие маски-респираторы для профилактики заражения коронавирусом необходимы врачам-инфекционистам. Сотрудникам продовольственных магазинов можно надевать модели попроще, в частности обычные медицинские маски. Об этом Попова рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, гражданам рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости. До 30 апреля в стране продлены выходные с сохранением заработной платы.

Согласно данным сайт стопкоронаиврус.рф по состоянию на 5 апреля, число заразившихся covid-19 в стране превысило 5 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о первом симптоме коронавируса и о том, как сделать маску в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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