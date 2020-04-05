Врачи назвали самый явный симптом коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T19:50:39+03:00

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Первый и самый явный симптомом заражения коронавирусной инфекцией является высокая температура.

Как правило у инфицированных covid-19 она начинает подниматься до 38 градусов и выше, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

- Люди рассказывали, что просыпались посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимали, что с ними происходит. Самый явный симптом – это лихорадка и высокая температура - заявила Харрис.

С этим симптомом, напоминающем признаки ОРВИ, сталкиваются порядка 90 процентов пациентов. После этого многие пациенты чувствуют озноб.

Напомним, по данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион человек. В России согласно данным сайта стопкоронавирус.рф врачи выявили 5 389 случаев инфицирования.

ИСТОЧНИК KP.RU