2020-04-05T22:14:12+03:00
В мире

Коронавирус теряет свои позиции в Нью-Йорке

Статистика указывает на снижение смертности
Алексей ОСИПОВ
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Bпервые за несколько дней в Нью-Йорке снизилось количество смертей от вирусаBпервые за несколько дней в Нью-Йорке снизилось количество смертей от вирусаФото: REUTERS
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Жители Имперского штата США впервые за последние несколько недель услышали обнадеживающие новости об эпидемии коронавируса.

На ежедневном брифинге губернатор штата Нью-Йорк сообщил, что впервые за несколько дней в Нью-Йорке снизилось количество смертей от вируса. Также уменьшилось количество пациентов, которым необходимы места в реанимационных палатах и интубирование. Также выросло количество выздоровевших и выписанных их больниц.

«Пока рано говорить о тенденции, но это отличная новость», - сказал Куомо.

По состоянию на 4 апреля, в нью-йоркских больницах было задействовано 316 аппаратов искусственной вентиляции легких. Днем ранее интубированным был 351 пациент

ИСТОЧНИК KP.RU

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