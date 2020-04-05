Коронавирус теряет свои позиции в Нью-Йорке
Жители Имперского штата США впервые за последние несколько недель услышали обнадеживающие новости об эпидемии коронавируса.
На ежедневном брифинге губернатор штата Нью-Йорк сообщил, что впервые за несколько дней в Нью-Йорке снизилось количество смертей от вируса. Также уменьшилось количество пациентов, которым необходимы места в реанимационных палатах и интубирование. Также выросло количество выздоровевших и выписанных их больниц.
«Пока рано говорить о тенденции, но это отличная новость», - сказал Куомо.
По состоянию на 4 апреля, в нью-йоркских больницах было задействовано 316 аппаратов искусственной вентиляции легких. Днем ранее интубированным был 351 пациент
ИСТОЧНИК KP.RU