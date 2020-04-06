Футболист Федор Смолов объяснил, почему нарушил карантин и вернулся в Россию
Играющий за испанский клуб «Сельта» российский футболист Федор Смолов на своей странице в Instagram объяснил, почему он принял решение вернуться в Россию, нарушив при этом условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности и рискуя понести наказание за такой шаг.
Спортсмен написал, что «в реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы» с коронавирусом COVID-19, «ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье».
«Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации», - продолжил футболист.
Он добавил, что как только ситуация изменится к лучшему, и по первому требованию клуба будет счастлив вернуться в Виго.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Федор Смолов стал вторым игроком испанской команды, который нарушил условия соблюдения карантина. До россиянина оправился домой датчанин Пионе Систо.
ИСТОЧНИК KP.RU
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