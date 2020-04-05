2020-04-05T18:40:28+03:00
Спорт

Футболист Федор Смолов нарушил карантин и вернулся в Россию

Игрок испанской "Сельты" вернулся на родину
Юлия КЕКОВА
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Федор Смолов. Фото: ФК "Краснодар"Федор Смолов. Фото: ФК "Краснодар"
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Российский футболист испанской "Сельты" 30-летний Федор Смолов вернулся на родину, в Россию. При этом спортсмен нарушил условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности в соответствии с внутренним распорядка клуба.

Теперь игроку может быть назначено наказание за несоблюдение режима самоизоляции в виде санкций. Ранее Смолов не раз спрашивал у руководства клуба о возможности отправиться на родину по личным делам, но получал отказ, пишет издание Marca.

Сайт kp.ru писал, что Смолов стал вторым игроком клуба после Пионе Систо, который нарушил условия соблюдения карантина. До этого датчанин без разрешения отправился на своем автомобиле на родину. Напомним, российский футболист перешел в итальянскую "Сельту" зимой. Однако пока его забрали играть только на правах аренды из московского "Локомотива".

В составе испанского клуба нападающий Федор провел шесть матчей в чемпионате Испании, в которых забил всего один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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