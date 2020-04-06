Российские вузы возвращаются с каникул на дистанционное обучение

6 Апр 2020 2020-04-06T08:20:22+03:00

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В понедельник, 6 апреля, российские вузы возвращаются к дистанционному обучению после нерабочей недели, введенной на фоне ситуации с распространением коронавируса.

В четверг, 2 апреля, президент страны Владимир Путин объявил о том, что режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Тогда же министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рекомендовал всем вузам завершить каникулы и вернуться к удаленной форме обучения.

О возвращении на "дистанционку" уже сообщили многие крупные вузы - РГГУ, МАДИ, РУДН, МГЮА, МИФИ, МГПУ, МГТУ имени Баумана, РГУ нефти и газа имени Губкина, РНИМУ имени Пирогова, РЭУ имени Плеханова и МГУ имени Ломоносова.

Высшая школа экономики перейдет к занятиям как и все, 6 апреля, но удаленную форму обучения планируется оставить до конца года, а не до соответствующего распоряжения властей.

Студенты МГИМО и РАНХиГС вовсе не прекращали заниматься. Согласно данным РИА Новости, несмотря на каникулы они учились на добровольной основе. Занятия проходили дистанционно.

К слову, вступительные экзамены на поступление в вузы в 2020 году перенесли. Сайт kp.ru подробно писал об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU