2020-04-06T10:31:50+03:00
Общество

В Госдуме предложили запретить выселять съемщиков из-за самоизоляции

Это может помочь в предотвращении распространения коронавируса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Съемщиков могут запретит выселять до окончания режима самоизоляцииСъемщиков могут запретит выселять до окончания режима самоизоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Госдуме предложили запретить арендодателям выселять съемщиков в период самоизоляции. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. По его мнению, арендаторы могут быть вынуждены нарушить режим самоизоляции, если хозяева жилья захотят расторгнуть договор. В связи с этим в рамках профилактики коронавируса депутат предложил запретить арендодателям расторгать договор в одностороннем порядке до конца самоизоляции.

«Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий», — цитирует Федорова RT.

Для тех, кто проживает на съемной квартире без оформления договора, депутат предложил временно отменить штраф в случае переезда, в том числе в другой населенный пункт. При этом, чтобы избежать штрафа о своем переезде необходимо предупредить муниципальные органы, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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