В Госдуме предложили запретить выселять съемщиков из-за самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T10:31:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме предложили запретить арендодателям выселять съемщиков в период самоизоляции. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. По его мнению, арендаторы могут быть вынуждены нарушить режим самоизоляции, если хозяева жилья захотят расторгнуть договор. В связи с этим в рамках профилактики коронавируса депутат предложил запретить арендодателям расторгать договор в одностороннем порядке до конца самоизоляции.

«Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий», — цитирует Федорова RT.

Для тех, кто проживает на съемной квартире без оформления договора, депутат предложил временно отменить штраф в случае переезда, в том числе в другой населенный пункт. При этом, чтобы избежать штрафа о своем переезде необходимо предупредить муниципальные органы, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU