Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса
Казухито Косака, комик и музыкант из Японии, исполнивший знаменитую песню «Pen-Pineapple-Apple-Pen» под псевдонимом Пико-Таро, создал новый хит коронавирусного сезона. Песня про мытье рук и поддержку мирной жизни людей с название «PPAP-2020» уже набрала почти 800 тысяч просмотров на канале японца в YouTube.
Исполнитель решил поменять оригинальное название хита «Pen-Pineapple-Apple-Pen» под реалии нынешней непростой ситуации. Новая песня «Pray-for-People-And-Peace» («Помолитесь за мир и людей») вышла в свет 4 апреля. Слова в песни как будто призывают людей почаще мыть руки и соблюдать гигиену: «У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть…».
За два дня видео стало популярным среди зрителей многих стран мира, особенно в японском сегменте Twitter. Сегодня, 6 апреля, оно вошло в топ-5 самых популярных видеороликов.
Новый хит японца PIKOTARO рука и мыло.
ИСТОЧНИК KP.RU
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