2020-04-06T12:11:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса

Пико-Таро переосмыслил навязчивую песню про ручку, ананас и яблоко
Ксения АНУФРИЕВА
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Пико-Таро, скрин из клипа на YouTube-каналеПико-Таро, скрин из клипа на YouTube-канале
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Казухито Косака, комик и музыкант из Японии, исполнивший знаменитую песню «Pen-Pineapple-Apple-Pen» под псевдонимом Пико-Таро, создал новый хит коронавирусного сезона. Песня про мытье рук и поддержку мирной жизни людей с название «PPAP-2020» уже набрала почти 800 тысяч просмотров на канале японца в YouTube.

Исполнитель решил поменять оригинальное название хита «Pen-Pineapple-Apple-Pen» под реалии нынешней непростой ситуации. Новая песня «Pray-for-People-And-Peace» («Помолитесь за мир и людей») вышла в свет 4 апреля. Слова в песни как будто призывают людей почаще мыть руки и соблюдать гигиену: «У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть…».

За два дня видео стало популярным среди зрителей многих стран мира, особенно в японском сегменте Twitter. Сегодня, 6 апреля, оно вошло в топ-5 самых популярных видеороликов.

Новый хит японца PIKOTARO рука и мыло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса