Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 6 апреля 2020: 591 человек заболел

Число заболевших коронавирусной инфекцией в российской столице увеличивается. Как сообщили в Оперативном штабе, за сутки, 6 апреля 2020, в Москве зафиксирован 591 новый случай заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом в Москве увеличилось до 4484.

За все время из больниц выписали 206 пациентов. Зафиксированы 29 случаев с летальным исходом.

Напомним, в Москве до 1 мая для всех горожан действует режим самоизоляции. Их домов можно выходить только в крайних случаях: чтобы купить продуктов в ближайшем магазине или лекарств в аптеке, а также для получения неотложной медицинской помощи, выгула домашнего питомца или выноса мусора. При этом в городе введена социальная дистанция, которая снижает шансы заражения от посторонних, - 1,5 метра.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», по России зафиксировали 954 новых зараженных COVID-2019, а общее число подтвержденных тестов с начала эпидемии превысило 6,3 тысячи человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 6 апреля 2020: 954 человека заразились

Число пациентов с официально подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки увеличилось в России на 954 человека. Новые случаи 6 апреля 2020 года зафиксированы сразу в 49 регионах страны, при этом впервые - в Карелии. (подробности)