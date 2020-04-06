2020-04-06T12:29:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах

Ограничительные меры должны вступит в силу с 8 апреля
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Японии могут ввести режим ЧС из-за коронавирусаВ Японии могут ввести режим ЧС из-за коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Японии из-за пандемии коронавируса с 8 апреля планируется ввести режим чрезвычайной ситуации в крупных городах. В первую очередь это коснется таких мегаполисов, как Токио и Осака. Где еще будет введен режим ЧС, позже объявит премьер-министр страны Синдзо Абэ.

После объявления режима повышенной опасности власти Японии смогут отменить все массовые мероприятия, закрыть образовательные учреждения и требовать от граждан оставаться дома. Кроме того, эта мера даст возможность властям изымать земли под строительство временных больниц при нехватке лечебных учреждений, передает телеканал «360».

Данные меры могут быть введены в рамках борьбы с распространением коронавурсной инфекции. В настоящее время число заболевших в Японии превысило 3600 человек, более 500 из них выздоровели. А 85 скончались. Эти показатели власти признали критическими и намерены ужесточить меры профилактики вируса COVID-19, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией
Пациент с коронавирусом впервые скончался в Бурятии
Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"
Снижение пассажиропотока аэропортов России достигло почти 90%
Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах
В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами
Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС
Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса