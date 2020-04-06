Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах

6 Апр 2020 2020-04-06T12:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Японии из-за пандемии коронавируса с 8 апреля планируется ввести режим чрезвычайной ситуации в крупных городах. В первую очередь это коснется таких мегаполисов, как Токио и Осака. Где еще будет введен режим ЧС, позже объявит премьер-министр страны Синдзо Абэ.

После объявления режима повышенной опасности власти Японии смогут отменить все массовые мероприятия, закрыть образовательные учреждения и требовать от граждан оставаться дома. Кроме того, эта мера даст возможность властям изымать земли под строительство временных больниц при нехватке лечебных учреждений, передает телеканал «360».

Данные меры могут быть введены в рамках борьбы с распространением коронавурсной инфекции. В настоящее время число заболевших в Японии превысило 3600 человек, более 500 из них выздоровели. А 85 скончались. Эти показатели власти признали критическими и намерены ужесточить меры профилактики вируса COVID-19, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU