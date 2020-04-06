2020-04-06T15:22:29+03:00
Экономика

Банки РФ начнут выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Кредиты начнут выдавать 8 апреля
Ксения АНУФРИЕВА
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Банки Российской Федерации с 8 апреля текущего года начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты заработных плат сотрудникамБанки Российской Федерации с 8 апреля текущего года начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты заработных плат сотрудникамФото: Евгения ГУСЕВА
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Банки Российской Федерации с 8 апреля текущего года начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты заработных плат сотрудникам. Об этом 6 апреля сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Максимальный размер кредита бизнесу будет зависеть от численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на полгода. Центробанк направит кредитным учреждениям 150 миллиардов рублей на кредиты для предпринимателей, чтобы те смогли выплатить своим работникам зарплаты во время введенного режима самоизоляции и объявленных президентом нерабочих дней до 30 апреля текущего года.

Список банков, предоставляющих такие кредиты, в который раньше входили только Сбербанк и ВТБ, будет расширен за счет МСП-банка, Промсвязьбанка, Газпромбанка, Альфа-банка и банка «Открытие».

Напомним, сайт kp.ru писал, что министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в правительстве обсуждают прямую поддержку малого бизнеса. Такая поддержка должна осуществляться не в виде кредитов и отсрочек по платежам, а именно в виде прямого перечисления предпринимателям денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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