Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в правительстве обсуждают прямую поддержку малого бизнеса. То есть не в виде кредитов и отсрочек по платежам, а именно раздача денег.

- Такие дискуссии у нас идут. И точка в них не поставлена. Меры это очень дорогие, - сказал Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым.

Другой вопрос, к которому, по словам министра правительство вынуждено будет вернуться, это налоговые каникулы для бизнеса. Он подчеркнул, что пока выбран пусть отсрочек по отчислениям в бюджет. Значит, рано или поздно предприятиям и компаниям все-таки придется заплатить налоги. Бизнес же неоднократно заявлял, что нуждается не в переносе платежей, а в их отмене в эти тяжелые времена.

- Мы открыты для предложений. Например, у нас есть обращения от непродовольственной розницы, которая не вошла в перечень пострадавших. При этом мы понимаем, что ситуация там очень тяжелая. Этот вопрос также будет обсуждаться внутри федеральных органов власти, - пообещал Решетников.

А вот что правительство делать не собирается, так это урезать бюджетные расходы.

- Сейчас не время для таких мер, несмотря на то, что мы очевидно столкнемся с очень ощутимым сокращением доходов казны. Именно траты из бюджета станут тем якорем, который будет держать экономику страны, - считает министр.

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