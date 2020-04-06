2020-04-06T15:18:30+03:00
Политика

Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса

Руководство ЕС заверил, что наложенные ограничения не помешают бороться с COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавирусаЕвросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении наложенных на Россию ограничения в условиях распространения коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Как считает представитель Еврокомиссии санкции «не подрывают возможности России бороться с коронавирусом».

Напомним, ранее член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт сообщил, что в сложные времена страны должны помогать друг другу и также призвал отменить ограничения в отношении России. Позже генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал все страны отменить санкции и заявил, что в условиях распространения коронавируса наступило «время солидарности, а не изоляции».

По последним данным, в мире зарегистрировано 1 274 022 случая заражения коронавирусом COVID-19. Спасти удалось 264 833, жертвами инфекции стали 69 468

ИСТОЧНИК KP.RU

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