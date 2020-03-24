2020-03-24T22:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

«Время солидарности, а не изоляции»: Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за коронавируса

Гутерриш предложил создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генсек Организации Объединенных Наций Антониу ГутерришГенсек Организации Объединенных Наций Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал лидеров стран «Большой двадцатки» на фоне распространения коронавирусной инфекции отменить санкции, которые мешают доставлять в некоторые государства продовольствие, медицинскую помощь и предметы первой необходимости.

Кроме того, он предложил снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияет на доставку лекарств, медоборудования и других товаров для борьбы с пандемией.

«Это время солидарности, а не изоляции», - подчеркнул глава ООН.

Гутерриш считает необходимым создать под эгидой Всемирной организации здравоохранения механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавируса. По его словам, это даст больше возможностей для остановки распространения заболевания.

Напомним, саммит G20, на котором будут обсуждаться меры по борьбе с пандемией коронавируса, пройдёт 26 марта. Власти Саудовской Аравии сообщили, что планируют провести его в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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