В Германии призвали отменить санкции против России из-за пандемии коронавируса в мире

18 Март 2020 2020-03-18T04:17:29+03:00

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Немецкие депутаты призвали снять санкции с России в связи с распространением в мире коронавируса. С заболеванием, от которого в мире еще нет вакцины, ведут борьбу во всех странах Европы, на всех континентах кроме Антарктиды. Число инфицированных превышает 170 тысяч, а погибших - 7 тысяч.

В условиях изоляции, карантина, возникают проблемы в целых секторах экономики - страдает транспортная сфера, туристическая.

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт сообщил "Известиям", что в сложные времена страны должны помогать друг другу.

- Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна,- сказал депутат.

Он собирается поднять вопрос отмены российских санкций на следующем заседании комитета.

Ранее с таким предложением к Евросоюзу обращалась Франция. Как и в Германии, в французские депутаты считают антироссийские санкции невыгодными Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU