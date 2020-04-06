2020-04-06T15:45:51+03:00
Происшествия

Уровень радиации в Чернобыле превысил норму в 16 раз из-за пожара

Пламя вспыхнуло 4 апреля и уже распространилось на территории в 100 гектаров [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из пожара поднялся уровень радиацииВ зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из пожара поднялся уровень радиацииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пожар в лесопарковой зоне возле Чернобыльской АЭС вспыхнул в субботу, 4 апреля. За короткое время пламя распространилось на территории примерно в 100 гектаров.

Причиной пожара стало возгорание сухой травяной подстилки под Киевом. Усугубили ситуацию и установившиеся погодные условия: слабый ветер и повышенная температура воздуха.

Последствием пожара стал резко возросший уровень радиации. Он превысил норму в 16 раз. Об этом заявил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

В чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара.

- Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге возгорания, - написал он в своем Facebook.

- Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а потом огонь перебросился и на деревья, - добавил Фирсов, говоря о причинах пожара.

Сейчас с пожаром борются более 140 человек. К тушению подключена и авиация. На лес было сброшено уже порядка 64 тонн воды.

Лесной пожар под Чернобылем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Единая Россия» ускорит принятие законов по выплатам семьям с детьми во время пандемии коронавируса
Глава Минздрава попросил граждан не пытаться лечить коронавирус алкоголем
Специалисты назвали неочевидные предметы, которые нужно постоянно дезинфицировать
Приостановлен приём граждан участковыми
Россия выделит 1 млн долларов ВОЗ на борьбу с коронавирусом
Туристический сектор в Италии может потерять 120 миллиардов евро из-за коронавируса
Эксперт спрогнозировал цены на нефть после видеоконференции ОПЕК+
На замминистра промышленности составили протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска
ФАС и Генпрокуратура проверят жалобы на подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса
Уровень радиации в Чернобыле превысил норму в 16 раз из-за пожара
Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса
Диетологи предупредили о массовом ожирении из-за карантина
Спортивные компании объединились для помощи российским тренерам, оставшимся без работы
Врачи бьют тревогу из-за резкого сокращения донорской крови
Банки РФ начнут выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат
Песков: новой даты проведения голосования по Конституции пока нет
Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах России