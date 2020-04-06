Уровень радиации в Чернобыле превысил норму в 16 раз из-за пожара

6 Апр 2020 2020-04-06T15:45:51+03:00

Пламя вспыхнуло 4 апреля и уже распространилось на территории в 100 гектаров [видео]

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Пожар в лесопарковой зоне возле Чернобыльской АЭС вспыхнул в субботу, 4 апреля. За короткое время пламя распространилось на территории примерно в 100 гектаров.

Причиной пожара стало возгорание сухой травяной подстилки под Киевом. Усугубили ситуацию и установившиеся погодные условия: слабый ветер и повышенная температура воздуха.

Последствием пожара стал резко возросший уровень радиации. Он превысил норму в 16 раз. Об этом заявил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771287" frameborder="0"></iframe> В чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара.

- Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге возгорания, - написал он в своем Facebook.

- Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а потом огонь перебросился и на деревья, - добавил Фирсов, говоря о причинах пожара.

Сейчас с пожаром борются более 140 человек. К тушению подключена и авиация. На лес было сброшено уже порядка 64 тонн воды.

Лесной пожар под Чернобылем.

ИСТОЧНИК KP.RU