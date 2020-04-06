Уровень радиации в Чернобыле превысил норму в 16 раз из-за пожара
Пожар в лесопарковой зоне возле Чернобыльской АЭС вспыхнул в субботу, 4 апреля. За короткое время пламя распространилось на территории примерно в 100 гектаров.
Причиной пожара стало возгорание сухой травяной подстилки под Киевом. Усугубили ситуацию и установившиеся погодные условия: слабый ветер и повышенная температура воздуха.
Последствием пожара стал резко возросший уровень радиации. Он превысил норму в 16 раз. Об этом заявил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.
В чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара.
- Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге возгорания, - написал он в своем Facebook.
- Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а потом огонь перебросился и на деревья, - добавил Фирсов, говоря о причинах пожара.
Сейчас с пожаром борются более 140 человек. К тушению подключена и авиация. На лес было сброшено уже порядка 64 тонн воды.
Лесной пожар под Чернобылем.
ИСТОЧНИК KP.RU