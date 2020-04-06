Туристический сектор в Италии может потерять 120 миллиардов евро из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T15:53:27+03:00

Только за весну 2020 года туристическая отрасль Италиипотеряет более 30 миллионов туристов. Фото: REUTERS

Весной текущего года отрасль потеряла более 30 миллионов клиентов

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Потери туристического сектора на территории Италии из-за ограничений по распространению коронавирусной инфекции могут достигнуть более 120 миллиардов евро к концу текущего года. Такое мнение высказал глава профильной ассоциации Confturismo Лука Патане.

Только за весну 2020 года отрасль потеряет более 30 миллионов туристов. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков из 200 миллиардов евро общего обороты туристическая отрасль потеряет около 120 миллиардов.

- Из генерируемого турсектором оборота денежных средств, которые поступают в виде прямых доходов или косвенного влияния экономической ситуации, отрасль потеряет около 60% до конца года, - сообщил Лука Патане.

По последним данным на 6 апреля в Италии находятся 128 948 пациентов, болеющих коронавирусом, 15 887 больных скончались от инфекции или осложнений после нее. В стране закрыли абсолютно все учреждения, которые не нужны для обеспечения жизнедеятельности общества: заведения общественного питания, развлекательные и торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что снижение потока пассажиров в российских аэропортах достигло почти 90 процентов из-за отмены рейсов и режима изоляции. Туристические операторы несут огромные потери, поэтому предложили отсрочить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU