2020-04-06T16:24:11+03:00
Политика

«Единая Россия» ускорит принятие законов по выплатам семьям с детьми во время пандемии коронавируса

Родители с доходом ниже прожиточного минимума получат помощь уже с июня
Ксения БОГДАНОВА
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«Единая Россия» совместно с правительством России обеспечит правовой механизм для помощи семьям с детьми, получающим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, сообщает официальный сайт партии. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пообещал, что поддержку во время пандемии коронавируса получат малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет. Соответствующие федеральные законы и постановления правительства уже приняты, теперь осталось утвердить их на региональном уровне. Как сообщил 6 апреля секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, фракции партии в региональных парламентах ускорят законодательную работу, чтобы помощь всем нуждающимся в ней людям пришла вовремя.

- Законодательные собрания субъектов РФ должны до 9 апреля этого года внести соответствующие изменения в региональные законы. В связи с этим поручаю нашим фракциям в заксобраниях ускорить эту работу, чтобы в каждом субъекте семьи с детьми получили выплаты, о которых говорил президент, вовремя и в полном объеме. Речь идет о поддержке миллионов семей с детьми, - рассказал Андрей Турчак во время онлайн- совещания с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым.

По словам Турчака, меры поддержки будут охватывать семьи, в которых подрастают почти 2 миллиона детей.

Правительство России также поддержало предложение «Единой России» ввести во время пандемии коронавируса особый порядок оплаты услуг ЖКХ. Он будет действовать до 1 января 2021 года. Так, при несвоевременной или неполной оплате коммунальных счетов управляющие компании не должны начислять пени и приостанавливать предоставление своих услуг. Это правило распространяется и на компании, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов, а также на предприятия, поставляющие газ, тепло и электричество. Будет приостановлено и начисление пени за не вовремя или не в полном объеме уплаченные взносы на капремонт или плату за жилое помещение.

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