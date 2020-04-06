Мишустин: в российских магазинах нет перебоев с продуктами питания
Торговые точки и магазины на территории России не испытывают проблем с поставками продуктов питания, посевная деятельность в государстве тоже идет по плану, несмотря на все трудности из-за распространения инфекции. Об этом 6 апреля на видео-совещании с депутатами Госдумы от КПРФ сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
- Даже сейчас, когда в ряде отраслей из-за коронавируса снизилась деловая активность, посевная идёт по плану. В магазинах России нет перебоев с продуктами, несмотря на недавний временный всплеск спроса, - сообщил депутатам премьер-министр.
Руководитель кабинета министров подчеркнул, что российская сельскохозяйственная деятельность показывает хорошие результаты в последние годы.
Накануне днем сайт kp.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал действия губернаторов, решивших закрыть административные границы регионов. Премьер-министр заявил, что подобные меры недопустимы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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