2020-04-06T17:39:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: в российских магазинах нет перебоев с продуктами питания

Несмотря на всплеск спроса на фоне пандемии, магазины продолжают поставлять необходимые товары потребителям
Ксения АНУФРИЕВА
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Торговые точки и магазины на территории России не испытывают проблем с поставками продуктов питания, посевная деятельность в государстве тоже идет по плануТорговые точки и магазины на территории России не испытывают проблем с поставками продуктов питания, посевная деятельность в государстве тоже идет по плануФото: Алексей БУЛАТОВ
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Торговые точки и магазины на территории России не испытывают проблем с поставками продуктов питания, посевная деятельность в государстве тоже идет по плану, несмотря на все трудности из-за распространения инфекции. Об этом 6 апреля на видео-совещании с депутатами Госдумы от КПРФ сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

- Даже сейчас, когда в ряде отраслей из-за коронавируса снизилась деловая активность, посевная идёт по плану. В магазинах России нет перебоев с продуктами, несмотря на недавний временный всплеск спроса, - сообщил депутатам премьер-министр.

Руководитель кабинета министров подчеркнул, что российская сельскохозяйственная деятельность показывает хорошие результаты в последние годы.

Накануне днем сайт kp.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал действия губернаторов, решивших закрыть административные границы регионов. Премьер-министр заявил, что подобные меры недопустимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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