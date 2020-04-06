2020-04-06T19:16:54+03:00
Политика

Глава ВЦИОМ сообщил, что рейтинг Путина рос после каждого обращения к населению по коронавирусу

Валерий Фёдоров объяснил это тем, что россияне увидели политика, не отсиживающегося в условиях возросшей угрозы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Рейтинг президента России Владимира Путина рос после обоих его обращений к населению 25 марта и 2 апреля, в которых он сообщал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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