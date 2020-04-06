В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендовала гражданам отказаться от алкоголя в условиях карантина. Об этом заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.
- Как психоактивное вещество, алкоголь влияет на состояние психики и процесс принятия решений, - приводит его слова RT.
Кроме того, по его словам, алкоголь способствует развитию симптомов депрессии, тревожности, страхов и паники. А в условиях карантина это особенно пагубно.
Бреда также добавил, что алкоголь ослабляет иммунитет, делает его уязвимым для инфекционных болезней, в том числе коронавируса. Также алкоголь, по его словам, снижает эффективность одних лекарств и усиливает действие и токсичность других.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять алкогольные напитки в качестве профилактики или лечения COVID-19, - заключил Бреда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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