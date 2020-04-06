Нетаньяху объявил о введении карантина в Израиле по всей стране

6 Апр 2020 2020-04-06T22:26:48+03:00

Ограничения вводятся со вторника до пятницы в связи с Песахом

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Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху объявил о введении карантина на всей территории Израиля с 16.00 вторника, 7 апреля, до 07.00 пятницы, 10 апреля. Такие ограничения вводятся в связи с Песахом.

Центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта в этом году выпадает на 8-15 апреля.

Напомним, еще 19 марта, следуя рекомендациям Минздрава, Министерство внутренних дел Израиля объявило о решении полностью закрыть границы страны для иностранцев. Ранее исключения делались для тех, кто мог подтвердить, что в состоянии находиться в режиме самоизоляции в домашних условиях.

Накануне тесты подтвердили заражение COVID-19 министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его супруги. Чуть ранее коронавирус обнаружили у Ривки Палух, советница Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины.

На данный момент в Израиле подтверждено 8 611 случаев заражения коронавирусом, спасти удалость 585 пациентов, жертвами заболевания в стране стал 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU