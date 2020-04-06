2020-04-06T23:10:48+03:00
В мире

Власти Нью-Йорка готовы хоронить в городских парках

С таким утверждением выступил член горсовета города
Алексей ОСИПОВ
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Фото: REUTERS
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Растущее число умирающих от коронавируса в крупнейшем городе США может, в конечном итоге, принудить городские власти к решению об организации временных захоронений.

Член горсовета Нью-Йорка Марк Левин заявил, что при дальнейшем росте умерших у городских властей, моргов и похоронных бюро просто не будет возможностей оперативно организовывать необходимые для похорон процедуры, и даже мобильные морги будут переполнены.

В качестве выхода из этой ситуации, по предположению Левина, город организует временные захоронения покойников в городских парках, где будут вырыты траншеи в расчете на 10 гробов каждая.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции также предположил, что вопрос о временных массовых захоронениях горожан, чьи жизни унесет COVID-19, может быть рассмотрен. И предпочел более не вдаваться в детали. Однако, позже, его пресс-секретарь не подтвердил предположение о том, что в качестве временных кладбищ будут использоваться именно городские парки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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