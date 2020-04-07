В Приморье из-за коронавируса умер второй человек

7 Апр 2020 2020-04-07T04:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморском крае умер второй пациент, больной коронавирусом COVID-19. Об этом под утро во вторник, 7 апреля, сообщила пресс-служба краевого правительства. Уточняется, что скончался 62-летний житель города Арсеньев, который 18 марта вернулся из Египта и сразу же был помещен под наблюдение в инфекционную больницу, как прибывший из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«Все дни до 26 марта включительно тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. Однако 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией», - говорится в сообщении регионального правительства.

К сожалению, «усиленная тактика лечения и все реанимационные мероприятия», проводимые врачами клиники до последнего момента, не помогли спасти жизнь человека. Вызываемая вирусом COVID-19 пневмония у пожилого пациента развивалась стремительно, поэтому его перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату ИВЛ. Отмечается, что состояние больного медики оценивали как стабильное – средней степени тяжести передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, двух первых заразившихся COVID-19 в Приморье выявили в конце марта. На сегодняшний день в регионе зафиксировано восемь случаев заболевания коронавирусом, два человека выздоровели, один умер раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU