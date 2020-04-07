В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина на внутренний рынок, если ограничения введут, то они будут действовать до сентября этого года.
Об этом в ночь на вторник, 7 апреля, сообщило агентство РБК со ссылкой на четыре анонимных источника – одного из участников топливного рынка и трех чиновников. По данным собеседников издания, с таким предложением выступило Минэнерго, а курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического сектора вице-премьер Юрий Борисов якобы эту инициативу поддержал. Источники агентства утверждают, что ограничения введут уже в апреле, а продержатся они до начала осени: по прогнозам Минэнерго, до сентября цены на нефть будут держаться на низком уровне.
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока получить не удалось.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце марта Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин. Позже руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что автомобильное топливо в 2020 году будет дорожать темпами ниже инфляции.
ИСТОЧНИК KP.RU