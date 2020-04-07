2020-04-07T06:31:30+03:00
В мире

Советник Трампа предупреждал об опасности коронавируса для США еще в январе

Питер Наварро спрогнозировал возможность гибели полумиллиона человек от COVID-19
Антон ФОКИН
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Советник президента США по экономике Питер Наварро еще 29 января направил Дональду Трампу служебную записку, в которой предупреждал о том, что коронавирус может нанести стране ущерб на триллионы долларов и поставить под угрозу жизни миилионов американцев. Об этом сообщает "Нью-Йорк Таймс".

На сегодняшний день записка Наварро является самым первым предупреждением Трампу на столь высоком уровне об опасности COVID-19. "Недостаточный иммунитет или отсутствие лекарства и вакцины оставят американцев беззащитными в случае полномасштабной вспышки коронавируса на американской территории", - говорится в документе. В самом негативном сценарии рассматривается вариант гибели от вируса около полумиллиона американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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