2020-04-07T09:59:28+03:00
Коронавирус Covid-19

«Союзмультфильм» рассказал, какие мультики россияне смотрят на карантине

За последние две недели пользователи провели за просмотром анимации более 4 млн часов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мультфильм "Простоквашино" стал самым популярным на официальном канале "Союзмультфильма"Мультфильм "Простоквашино" стал самым популярным на официальном канале "Союзмультфильма"Фото: кадр из фильма
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Мультфильмы "Простоквашино" и "Оранжевая корова" стали самыми популярными у россиян за последние две недели. Именно их пользователи YouTube предпочитают смотреть на канале "Союзмультфильма" в дни самоизоляции, введенные из-за коронавируса.

"Суммарное количество просмотров серий и сборников о жителях знаменитой деревни составило около 5 млн просмотров, в то время как у "Оранжевой коровы" - более 2 млн", - сообщили в пресс-службе студии во вторник, 7 апреля.

Также во время карантина часто смотрят мультик "Хочу жить в зоопарке" режиссера Евгении Голубевой и сборники "Ну, погоди!", "Даша и людоед". Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные студии, пользователи провели за просмотром картин на канале "Союзмультфильма" более 4 миллионов часов за две недели.

К слову, китайцы, сидя на карантине, очень интересовались российскими мультиками. Сайт kp.ru писал, что они три миллиарда раз посмотрели образовательный сериал для малышей "Малышарики".

Новое Простоквашино 2019 Премьера 25-й серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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