Как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу: Отвечаем на главные вопросы о самоизоляции вместе с юристом

Вынужденные выходные и режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса продлены в России до 30 апреля. В Москве за нарушения этого режима введены штрафы. На первый раз — 4 тысячи рублей. На второй — 5 тысяч. Покидать квартиру жители столицы могут в строго оговоренных случаях:

для поездок на работу (только те, кому можно работать),

обращения за экстренной медицинской помощью,

для похода в ближайший продуктовый магазин

или аптеку.

Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома),

выносить мусор.

Собираться в компании более 2 человек нельзя — это считается нарушением самоизоляции. Передвигаться на авто можно только по одному человеку. Исключение - для тех, кто изолировался совместно. Например, для членов одной семьи. Также сотрудники полиции получили право останавливать машины и узнавать у водителей цель их поездки. При передвижении по городу надо иметь с собой паспорт.

Режим пропусков в столице пока вводить не стали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770764" frameborder="0"></iframe> Улицы Москвы остаются безлюдными в пятый день режима полной самоизоляции.

Но в городе работают лишь продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, банки, службы доставки, салоны связи и торговые точки, где можно купить товары первой необходимости. В государственных ветеринарных клиниках также оказывают лишь неотложную помощь.

Больницы и поликлиники сейчас открыты только для оказания неотложной помощи. При симптомах заболеваний и состояниях, требующих осмотра врача, лучше всего вызвать его на дом.

ВАЖНО! Чтобы остановит вирус, всем нам нужно побыть дома. Выходить на улицу - только в случае крайней необходимости. И нарушением самоизоляции лучше не злоупотреблять.

Но как действовать, если такая необходимость возникнет, чтобы ничего не нарушить - об это мы спросили эксперта.

Как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу? Как общаться при этом с полицией?

Собираться в компании более 2 человек нельзя — это считается нарушением самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ

ВОПРОС 1:

- Чем самоизоляция отличается от карантина?

Ольшанский:

- Карантин – это предписанный врачами изоляционный режим. А самоизоляция - подразумевает, что вы сидите дома и выходите только в магазин ближайший, в аптеку и выгулять собаку. Вот три важнейших элемента, которые власти очертили как аспекты самоизоляции.

ВОПРОС 2:

- Как теперь выходить на улицу и не быть оштрафованным?

Ольшанский:

- У нас образовалось небольшое противоречие между действиями разных норм. Например, полицейский спрашивает: вы куда идете? Статья 51 Конституции - никто не должен давать показания против самого себя, моих родных и близких. Статья 49 Конституции - презумпция невиновности. Никто не должен оправдываться. А полномочный орган, если может, должен доказать вину гражданина, причем сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

Поэтому гражданину целесообразно, чтобы конфликт быстро закончить, иметь с собой какой-то документ и сказать версию, куда вы вышли.

Вот вы куда идете? Бабушка попросила купить докторской колбасы. А в этом магазине докторская закончилась. Я иду в соседний магазин. До него километр. А чем докажете? Извините, я доказывать не должен. По закону - это вы должны доказать, что я вру, что у меня нет бабушки и в ближайшем магазине нет докторской.

Гражданину целесообразно, чтобы конфликт быстро закончить, иметь с собой какой-то документ и сказать версию, куда вы вышлиФото: Михаил ФРОЛОВ

ВОПРОС 3:

- Если полицейские не поверили, могут забрать человека в отделение?

Ольшанский:

- Теоретически любого гражданина для составления протокола можно задержать на 3 часа. Но нужно вызвать автомобиль, доставить человека в отделение, попросить его написать объяснение (а он может и отказаться), составить протокол задержания... А если завтра выяснится, что задержание было необоснованным? Тогда придется отвечать. Поэтому задержать гражданина – дело исключительное.

Другой вопрос, если человек вернулся из Испании, Италии, США, где острая ситуация с коронавирусом. Ему сказали: вы 14 суток не должны выходить из дома. А он вышел. И этот список вернувшихся россиян — в планшете у сотрудника полиции. Тогда – да, уже никакие отговорки не подействуют. Вы — явный нарушитель. Даже если вам нечего кушать, есть волонтеры – вам привезут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770752" frameborder="0"></iframe> Полиция проводит проверку граждан на соблюдение режима самоизоляции.В среду и четверг на въезд в Самару в связи с проверкой образовались многочасовые пробки

ВОПРОС 4:

- Что значит – «острая необходимость при нарушении самоизоляции»? Как это доказать?

Ольшанский:

- У нас очень много в законах понятий носят оценочный характер. В Уголовном кодексе сказано, что не считается преступлением действие, совершенное в крайней необходимости. Например, чтобы войти в квартиру помимо воли гражданина, нужен ордер, говоря по-современному – постановление. Но если квартира загорелась, не дай бог, пожарному не надо ордера, он ломает дверь, чтобы спасать людей. Это и есть крайняя необходимость.

Если человек захотел купить вишневый компот, ему могут сказать: мог бы прожить месяц без компота.

Другое дело - нужно жизненно важное лекарство. А в ближайшей аптеке его нет. И я еду в следующую аптеку, которая дальше. Это — тоже необходимость.

ВОПРОС 5:

- Нужно ли получать QR-код на выход из дома? И если да, как их будут проверять? Возле каждого подъезда ведь не поставишь патруль.

Ольшанский:

- По сообщениям властей, такой код надо будет получать лишь тем, кто приехал из-за рубежа. Все жители, например, Москвы его получать пока не должны, это и технически невозможно – рухнут все компьютеры.

Или такой пример - муж приехал из Италии, тогда жене тоже надо сидеть на карантине.

Или у одного из членов семьи выявили коронавирус, но в больницу не взяли, оставили дома. Ему тоже нужно будет получать код.

Разрешено гулять с домашними животными на расстоянии не более 100 метров от домаФото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС 6:

- Как доказать, что едешь на работу?

Ольшанский:

- Лучше иметь какую-то бумагу, мандат, некорректно выражаясь, «ксиву»: справка дана Иванову Ивану Ивановичу, что он работает дежурным электриком, дежурным редактором в газете. Обязательно должна быть фраза: работа носит непрерывный характер, присутствие на работе обязательно.

ВОПРОС 7:

- Можно ли выходить из дома вдвоем с мужем?

Ольшанский:

- Могут придраться. Тут начинается борьба умов. Мы же в одной квартире живем, мы в квартире еще ближе общаемся, чем 1,5 метра. У нас совместная самоизоляция. По логике, с женой можно выходить, но могут придраться.

ВОПРОС 8:

- Если гуляешь с собакой и отошел от дома дальше 100 метров?

Ольшанский:

- Допустим, на 200 метров. Соответственно, я прошел мимо соседнего дома. Подходит полицейский: «Добрый день. Ваши документики?» Отвечаете: «Командир, какие документы? Я в тренировочном костюме вышел с Бобиком погулять. Вот дом». И показывает на ближайший. Если полицейский сомневается: «Что-то тут больше 100 метров». Отвечает: «Командир, у меня что, рулетка с собой?» Но если ты отдал паспорт, тебе скажут: «Вы живете в доме 17, и вы отошли на 200 метров от своего дома. Будем наказывать». Мы не призываем к обману, но к ликвидации конфликта. Лучше все же правила не нарушать.

ВОПРОС 9:

- Если человек живет у жены, а прописан на другом конце Москвы. Как быть?

Ольшанский:

- Прописан может быть даже в Магадане. Подходит патрульный: «Ваш паспорт. Ага, улица Цюрупы, Магадан. Что ты тут делаешь?» Ответ: «Извините, есть статья Конституции «свобода передвижения». Да, я прописан в Магадане, но живу здесь, у жены, бабушки, любовницы, просто снимаю квартиру. Это не запрещено.»

ВОПРОС 10:

- Может ли человек пожаловаться на полицию, если его остановили незаконно? Или вымогают взятку?

Ольшанский:

- Конечно. Звоните в полицию. Все разговоры записываются и помечаются в журнале. Вот можете пожаловаться: «Я вышел за хлебом, а капитан Иванов и лейтенант Петров придираются. Я предполагаю (за речью тут надо следить, чтобы не обвинили в клевете), что они действуют из корыстных побуждений». Я вас уверяю, через 10 минут подъедет экипаж, выйдет подполковник и скажет: «Замначальника ОВД. Что тут происходит?» И прожжет взглядом этих людей, и они друг друга поймут. Он проверит ваши документы и скажет: «Хорошо, ваше право – жаловаться, но мы сейчас все на месте решили».

После звонка, как подсказывает мой опыт, в 90 случаях из 100 конфликт решается.

Пользоваться автомобилем не запрещеноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОПРОС 11:

- Как передвигаться на машине, чтобы авто не забрали?

Ольшанский:

- Мы переходим к самому сложному вопросу. Часть 3 статьи 55 Конституции – права человека и гражданина в исключительных случаях могут быть ограничены только федеральным законом. То есть убил, украл – тебя судят по Уголовному кодексу. Перешел улицу на красный сигнал светофора – судят по Административному.

А в каких случаях можно автомобиль задержать и эвакуировать? Об этом говорит статья 27.13 Административного кодекса. Пьян, нет документов на транспорт, поставил машину под запрещающим знаком, неисправны тормоза, руль – вот основные параметры. Нарушение эпидемиологических норм дает право эвакуировать автомобиль? Нет, не дает.

ВОПРОС 12:

- Если едешь в машине не один. Как быть?

Ольшанский:

- Власти Москвы и Московской области запретили езду на машине? Нет, не запретили. Но здесь может получиться такой казуистический подход. Инспектор останавливает и говорит: «Вас в машине двое, расстояние между вами явно меньше 1,5 метров. И вы не муж и жена — то есть не совместно изолированные. Значит, вы нарушаете режим изоляции, будем наказывать». Тут главное - разговаривать очень вежливо: извините, как же так, к нас правовое государство, вот статья 27.13 КоАП РФ. Здесь про грипп или чуму ни слова. Тем более мы же едем, значит, никого по пути заразить не можем, даже стекла были закрыты, пока вы не подошли. Тут надо пытаться полемизировать.

ВОПРОС 13:

- Если неправильно припарковался, забрали машину на штрафстоянку. Как действовать в условиях карантина?

Ольшанский:

- Тут сам гражданин должен определиться. Может получиться, что когда он придет на штрафстоянку через месяц, ему многие тысячи будут начислены за хранение машины. Самое главное, что российский Кодекс не связывает отдачу машины с оплатой эвакуации и хранения. Но мое мнение, забрать машину - это крайняя необходимость. Если полицейский остановил вас в такси или на улице, говорите: «У меня, начальник, денег нет таких - платить каждый день по 5 тысяч за штрафстоянку. Поехал забирать». Тем более сейчас там очереди маленькие.

ВОПРОС 14:

- Можно ли передвигаться на такси? Как это правильно делать, чтобы не влипнуть?

Ольшанский:

- Прямого запрета передавигаться на такси мы не нашли. А значит - вызывай такси и поезжай.

ВОПРОС 15:

- Если дача в области, мне надо сесть в машину и туда доехать. Меня остановили в дороге. Как быть?

Ольшанский:

- Проблем быть не должно. Потому что Москва не закрыта, и область не закрыта.

ВОПРОС 16:

- Мы с женой купили квартиру, но мы здесь не прописаны. У нас прописка в Туле. Вот выходим на улицу. Что будет?

Ольшанский:

- Я бы посоветовал иметь с собой копию документа о праве собственности на квартиру. «Мы – собственники квартиры, вот копия. А собственник не должен быть обязательно прописан на своей собственности».

ВОПРОС 17:

- А если и машина с тульскими номерами. Как на ней передвигаться по Москве, тоже с копией о собственности?

Ольшанский:

- Я рекомендую отвечать: «Товарищ капитан, вот копия свидетельства на квартиру. Мы квартиру купили, мы в ней живем. Но не успели еще в ней зарегистрироваться. А машину сможем перерегистрировать тогда, когда пропишемся здесь. Сейчас нам никто не поменяет номера на московские, пока здесь не пропишемся». Он скажет: «Ну, все понятно».

ВОПРОС 18:

- Если люди живут в гражданском браке. И прописки у них разные. Как быть?

Ольшанский:

- Говорите полицейскому: «Командир, мы еще не успели расписаться. Но состоим в гражданском браке». Он ответит: «Чем докажете?» А тут уже вы говорите: «Извините, не мы вам должны доказывать, а вы, если хотите, должны доказать, что мы обманываем. Согласно статье 49 Конституции. Мы вам просто уважительно говорим, что живем вместе по адресу...» И каждый из вас готов назвать адрес совместного проживания, и фамилию, имя, отчество друг-друга.

ВОПРОС 19:

- Во всех регионах какие-то свои правила работают. Как людям там, в своей губернии, разобраться, что им вообще делать?

Ольшанский:

- Получается, что мы сейчас все должны стать специалистами по административному праву. Во-первых, эти статьи 51 и 49 Конституции нужно иметь с собой и понимать их - что можно, что нельзя. Во-вторых, выучить правила, которые действуют в твоем регионе. В-третьих, быть всегда уважительными.

И главный принцип. В любом протоколе пишите: «Не согласен. Требую адвоката».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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