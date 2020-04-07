Курс рубля 7 апреля 2020 года: доллар и евро потеряли в цене
На открытии торгов Московской биржи утром во вторник стал известен курс рубля на 7 апреля 2020 года.
Доллар начал сессию со снижения, потеряв 63 копейки и опустившись до 75,39 рубля. Курс евро тоже ослаб. Падение составило 17 копеек - до 81,88 рубля.
Индекс Мосбиржи, тем временем, растет. Увеличение составило 1,49%. Прирост РТС - 2,22%.
Сайт kp.ru писал, что на открытии торгов в понедельник доллар реализовывался по 76,8 рубля, а евро - по 82,9.
Напомним, что изменения на валютном рынке произошли на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+. Страны до сих пор не могут договориться по объемам сокращения добычи нефти. Россия готова снизить объемы работ лишь на один миллион баррелей сырья в день.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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