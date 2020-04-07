Курс рубля 7 апреля 2020 года: доллар и евро потеряли в цене

7 Апр 2020 2020-04-07T10:21:31+03:00

На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 7 апреля 2020 года

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На открытии торгов Московской биржи утром во вторник стал известен курс рубля на 7 апреля 2020 года.

Доллар начал сессию со снижения, потеряв 63 копейки и опустившись до 75,39 рубля. Курс евро тоже ослаб. Падение составило 17 копеек - до 81,88 рубля.

Индекс Мосбиржи, тем временем, растет. Увеличение составило 1,49%. Прирост РТС - 2,22%.

Сайт kp.ru писал, что на открытии торгов в понедельник доллар реализовывался по 76,8 рубля, а евро - по 82,9.

Напомним, что изменения на валютном рынке произошли на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+. Страны до сих пор не могут договориться по объемам сокращения добычи нефти. Россия готова снизить объемы работ лишь на один миллион баррелей сырья в день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU