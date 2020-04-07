Состояние здоровья Бориса Джонсона: премьер не подключен к аппарату ИВЛ
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не настолько тяжелое, чтобы подключать политика к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил член парламента Майкл Гоув.
Сайт kp.ru писал, что накануне зараженного коронавирусом главу британского правительства поместили в отделение интенсивной терапии. Состояние Джонсона несколько ухудшилось и было решено провести кислородотерапию. Премьер уже две недели кашляет и сильно температурит.
Врачи решили перевести его в другое отделение на случай, если срочно понадобится ИВЛ. Однако пока Джонсон находится в сознании и дышит самостоятельно.
“Мы все надеемся, что он выздоровеет как можно скорее", - цитирует агентство Reuters Гоува.
К слову, обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.
Заразившегося коронавирусом премьер-министра Джонсона перевели в реанимацию.
ИСТОЧНИК KP.RU