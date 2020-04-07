2020-04-07T10:59:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Состояние здоровья Бориса Джонсона: премьер не подключен к аппарату ИВЛ

Парламентарий Майкл Гоув опроверг появившиеся в СМИ сообщении о тяжелом состоянии здоровья Бориса Джонсона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Коронавирус подтвердился к Джонсона в конце мартаКоронавирус подтвердился к Джонсона в конце мартаФото: REUTERS
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Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не настолько тяжелое, чтобы подключать политика к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил член парламента Майкл Гоув.

Сайт kp.ru писал, что накануне зараженного коронавирусом главу британского правительства поместили в отделение интенсивной терапии. Состояние Джонсона несколько ухудшилось и было решено провести кислородотерапию. Премьер уже две недели кашляет и сильно температурит.

Врачи решили перевести его в другое отделение на случай, если срочно понадобится ИВЛ. Однако пока Джонсон находится в сознании и дышит самостоятельно.

“Мы все надеемся, что он выздоровеет как можно скорее", - цитирует агентство Reuters Гоува.

К слову, обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Заразившегося коронавирусом премьер-министра Джонсона перевели в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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