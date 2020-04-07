2020-04-07T11:49:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Елена Малышева считает, что вакцина от коронавируса будет создана до конца года

Доктор медицинских наук сообщила о новых отечественных тестах на инфекцию и разработке вакцины
Ксения АНУФРИЕВА
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Доктор медицинских наук сообщила о новых отечественных тестах на инфекцию и разработке вакциныДоктор медицинских наук сообщила о новых отечественных тестах на инфекцию и разработке вакциныФото: Олег ЗОЛОТО
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Российская телеведущая Елена Малышева ответила в эфире радио «Комсомольская правда» на вопросы своей коллеги Арины Шараповой. Доктор медицинских наук рассказала о новых отечественных тестах на инфекцию, расшифровке структуры вируса и степени его опасности.

- Сейчас у нас появилась российская тест-система на коронавируса, которая делает диагностику за рекордные 30 минут. Тест появился в Москве сегодня, а к среде будет в двадцати лабораториях страны. Его уже отвезли в регионы, поэтому у многих жителей скоро появится возможность определить наличие вируса в организме. Это наши большие научные разработки, - сообщила Елена Малышева.

Врач отметила, что жить в 21 веке – это большое счастье, поскольку современные технологии помогают эффективно бороться даже с самым серьезным заболеванием.

- Структура коронавируса была расшифрована почти мгновенно, тесты быстро появились во многих государствах, у нас тоже. Сейчас понятно, что это не самый чувствительный тест, но это простительно, потому что его делали с колес. В настоящее время уже появились тесты более чувствительные, и в частных структурах. И это все идет на наших глазах с огромной скоростью, - подчеркнула специалист.

Елена Малышева привела в пример эпидемию вируса полиомиелита, который убивал и парализовал тысячи детей, а наука десятилетиями не могли ничего сделать. Но мы живем в другое время, с более совершенными технологиями. Доктор предположила, что и вакцина от коронавируса будет создана в ближайшее время.

- Поэтому здесь, не потеряв совсем времени (в историческом понимании вообще это секунды), сделали тесты, появились протоколы лечения коронавируса. Я думаю, что до конца года будет создана вакцина. Когда ты смотришь все это эмоционально, становится страшно, но с точки зрения прогноза у меня уверенность в том, что все будет хорошо.

Отвечая на вопрос о том, что почему вакцину так тяжело и долго создавать и исследовать, Елена Малышева сообщила, что самое главное – одновременно сохранить абсолютную безопасность и эффективность лекарства.

- Вакцина должна быть супербезопасной. Она должна быть, безусловно, эффективной. Но она не может быть эффективной и опасной. Поэтому там существует целая система выведения этой вакцины. Сперва появляется прототип, в России их сейчас семь. Далее исследуется на животных, только потом – на добровольцах. Это занимает большое количество времени. Им вводится вакцина, а потом на протяжении нескольких месяцев у них берут кровь и смотрят, есть ли накопление антител, то есть формируется иммунитет или нет, - добавила телеведущая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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