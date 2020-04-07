2020-04-07T12:34:49+03:00
Экономика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум в переговорах по нефти

Согласно данным источников Bloomberg, в Эр-Рияде хотят, чтобы Москва сократила добычу сырья на 1,5 млн баррелей в сутки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефтиСаудовская Аравия поставила России ультиматум по нефтиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Источники агентства Bloomberg сообщили, что Саудовская Аравия поставила России ультиматум в рамках ведения переговоров по ограничению добычи нефти странами ОПЕК.

Эр-Рияд якобы потребовал, чтобы Москва сократила объем освоения ресурсов на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Изначально эту цифру планировалось поделить между всеми участниками соглашения, но даже такое условие стороны сочли неприемлемым.

Теперь же Саудовская Аравия готова, чтобы ее квота уменьшилась на 3 млн баррелей, а Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 млн. Но отсчитывать планируется от текущих показателей. А ведь страны ОПЕК резко нарастили добычу.

Сам Эр-Рияд поднял ее с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн. Таким образом реальное сокращение относительно марта составит лишь 0,5 млн баррелей. ОАЭ увеличила добычу сырья на миллион баррелей, Ирак — на 200 тысяч. Россия сохранила объем на уровне 11,2 миллиона.

Именно поэтому в Москве настаивают на применении квот к средним цифрам за квартал.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елена Малышева: препараты от СПИДа оказались бессмысленны против коронавируса
Зараженный коронавирусом сотрудник авиазавода "Прогресс" скончался
Банк России предупреждает россиян о новых схемах мошенничества при помощи коронавируса
Арас Агаларов согласен: пора запускать печатный станок
Цены в магазинах могут подскочить на 5-20 процентов
В России осталось всего четыре региона без коронавируса
Саудовская Аравия поставила России ультиматум в переговорах по нефти
В Роскосмосе раскритиковали планы США по захвату планет
Елена Малышева считает, что вакцина от коронавируса будет создана до конца года
Три четверти российских школьников учатся на удаленке по пять часов в день
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: певица находится в коме
Названы отрасли, которые быстрее других восстановятся от последствий COVID-19
Кабмин внес законопроект, позволяющий просить российское гражданство без отказа от иностранного
Законопроект о снижении платы за услуги ЖКХ внесен в Госдуму
Космонавт Сергей Прокопьев дал советы, как пережить самоизоляцию
Продление учебного года для 11-классников рассматривает Минпросвещения
Минпросвещения: ЕГЭ 2020 отменять не собираются
В России за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Состояние здоровья Бориса Джонсона: премьер не подключен к аппарату ИВЛ