Саудовская Аравия поставила России ультиматум в переговорах по нефти

7 Апр 2020 2020-04-07T12:34:49+03:00

Согласно данным источников Bloomberg, в Эр-Рияде хотят, чтобы Москва сократила добычу сырья на 1,5 млн баррелей в сутки

Изменить размер текста: A A

Источники агентства Bloomberg сообщили, что Саудовская Аравия поставила России ультиматум в рамках ведения переговоров по ограничению добычи нефти странами ОПЕК.

Эр-Рияд якобы потребовал, чтобы Москва сократила объем освоения ресурсов на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Изначально эту цифру планировалось поделить между всеми участниками соглашения, но даже такое условие стороны сочли неприемлемым.

Теперь же Саудовская Аравия готова, чтобы ее квота уменьшилась на 3 млн баррелей, а Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 млн. Но отсчитывать планируется от текущих показателей. А ведь страны ОПЕК резко нарастили добычу.

Сам Эр-Рияд поднял ее с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн. Таким образом реальное сокращение относительно марта составит лишь 0,5 млн баррелей. ОАЭ увеличила добычу сырья на миллион баррелей, Ирак — на 200 тысяч. Россия сохранила объем на уровне 11,2 миллиона.

Именно поэтому в Москве настаивают на применении квот к средним цифрам за квартал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU