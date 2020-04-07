Саудовская Аравия поставила России ультиматум в переговорах по нефти
Источники агентства Bloomberg сообщили, что Саудовская Аравия поставила России ультиматум в рамках ведения переговоров по ограничению добычи нефти странами ОПЕК.
Эр-Рияд якобы потребовал, чтобы Москва сократила объем освоения ресурсов на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Изначально эту цифру планировалось поделить между всеми участниками соглашения, но даже такое условие стороны сочли неприемлемым.
Теперь же Саудовская Аравия готова, чтобы ее квота уменьшилась на 3 млн баррелей, а Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 млн. Но отсчитывать планируется от текущих показателей. А ведь страны ОПЕК резко нарастили добычу.
Сам Эр-Рияд поднял ее с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн. Таким образом реальное сокращение относительно марта составит лишь 0,5 млн баррелей. ОАЭ увеличила добычу сырья на миллион баррелей, Ирак — на 200 тысяч. Россия сохранила объем на уровне 11,2 миллиона.
Именно поэтому в Москве настаивают на применении квот к средним цифрам за квартал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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