В России осталось всего четыре региона без коронавируса
Всего по стране зарегистрировано 7497 случаев заболевания COVID-19
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На вторник, 7 апреля, новая коронавирусная инфекция выявлена в 81 регионе России из 85. Заболевание еще не добралось до четырех субъектов страны - Ненецкого автономного округа, Республики Тува, Алтая и Чукотки. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Стоит отметить, что в начале месяце регионов без коронавируса было почти в три раза больше - десять.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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