В России осталось всего четыре региона без коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T12:06:59+03:00

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На вторник, 7 апреля, новая коронавирусная инфекция выявлена в 81 регионе России из 85. Заболевание еще не добралось до четырех субъектов страны - Ненецкого автономного округа, Республики Тува, Алтая и Чукотки. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Стоит отметить, что в начале месяце регионов без коронавируса было почти в три раза больше - десять.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU