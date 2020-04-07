Елена Малышева рассказала, почему всем важно носить на улице медицинские маски
Известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о пользе медицинских масок и объяснила, почему их должны носить абсолютно все.
- Ты сам можешь перенести вирус бессимптомно или очень легко, как легчайшую простуду, а кто-то слабый может заболеть и погибнуть, - сказала она в интервью радио "Комсомольская правда".
Малышева подчеркнула, что в зоне риска находятся люди старшего возраста и люди, имеющие хронические заболевания. Но маски должны носить абсолютно все, потому что молодые и здоровые могут быть переносчиками заболевания и заражать окружающих.
При этом, телеведущая отметила, что маски не являются эффективным средством защиты. Это значит, что здоровый человек, носящий маску, также может заболеть. Но их важно носить, чтобы показать солидарность - особенно с более уязвимыми группами людей:
- Что касается хождения по улицам, то я думаю, что здесь должна быть просто какая-то человеческая солидарность, - добавила Малышева.
ИСТОЧНИК KP.RU