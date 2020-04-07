2020-04-07T13:15:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Елена Малышева рассказала, почему всем важно носить на улице медицинские маски

Елена Малышева ответила в эфире радио "Комсомольская правда" на вопросы своей коллеги Арины Шараповой
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Елена Малышева выразила сомнения в том, что коронавирус снова вернется к нам осенью, ведь к тому времени уже сформируется популяционный иммунитет.Елена Малышева выразила сомнения в том, что коронавирус снова вернется к нам осенью, ведь к тому времени уже сформируется популяционный иммунитет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о пользе медицинских масок и объяснила, почему их должны носить абсолютно все.

- Ты сам можешь перенести вирус бессимптомно или очень легко, как легчайшую простуду, а кто-то слабый может заболеть и погибнуть, - сказала она в интервью радио "Комсомольская правда".

Малышева подчеркнула, что в зоне риска находятся люди старшего возраста и люди, имеющие хронические заболевания. Но маски должны носить абсолютно все, потому что молодые и здоровые могут быть переносчиками заболевания и заражать окружающих.

При этом, телеведущая отметила, что маски не являются эффективным средством защиты. Это значит, что здоровый человек, носящий маску, также может заболеть. Но их важно носить, чтобы показать солидарность - особенно с более уязвимыми группами людей:

- Что касается хождения по улицам, то я думаю, что здесь должна быть просто какая-то человеческая солидарность, - добавила Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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