2020-04-07T13:49:38+03:00
Коронавирус Covid-19

"Каждый вдох - жуткая боль": Медсестра сравнила коронавирус с пулевым ранением

Американка Шарека Уильямс на себе испытала последствия нового опасного заболевания [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шарека Уильямс (Shareka Williams)Шарека Уильямс (Shareka Williams)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Медсестра реабилитационного центра Галлатина штата Теннесси Шарека Уильямс заразилась коронавирусом. Симптомы опасного заболевания оказались настолько тяжелыми, что девушка решила через боль записать обращение к людям с призывом воспринимать новую инфекцию серьезно.

"В меня никогда не стреляли, но, по всей видимости, эта болезнь ранит сильнее пули. Мне адски больно", - с трудом произнесла Шарека, лежа на больничной койке.

В опубликованном в Facebook видео медсестра призналась, что с трудом может есть, ходить и вообще двигаться.

"Каждый вдох — это жуткая боль", - добавила американка.

Она призвала не ждать, пока пандемия коснется ваших знакомых или семьи, поскольку будет уже слишком поздно. Уже сейчас необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра, носить медицинские маски и соблюдать все меры предосторожности. Это можно спасти чьи-то жизни.

К слову ранее сайт kp.ru рассказал историю ижевчанина, который вместе с женой подхватил коронавирус за границей.

Медсестра из Теннесси с больничной койки призвала людей серьезнее относиться к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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