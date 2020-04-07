"Каждый вдох - жуткая боль": Медсестра сравнила коронавирус с пулевым ранением
Медсестра реабилитационного центра Галлатина штата Теннесси Шарека Уильямс заразилась коронавирусом. Симптомы опасного заболевания оказались настолько тяжелыми, что девушка решила через боль записать обращение к людям с призывом воспринимать новую инфекцию серьезно.
"В меня никогда не стреляли, но, по всей видимости, эта болезнь ранит сильнее пули. Мне адски больно", - с трудом произнесла Шарека, лежа на больничной койке.
В опубликованном в Facebook видео медсестра призналась, что с трудом может есть, ходить и вообще двигаться.
"Каждый вдох — это жуткая боль", - добавила американка.
Она призвала не ждать, пока пандемия коснется ваших знакомых или семьи, поскольку будет уже слишком поздно. Уже сейчас необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра, носить медицинские маски и соблюдать все меры предосторожности. Это можно спасти чьи-то жизни.
К слову ранее сайт kp.ru рассказал историю ижевчанина, который вместе с женой подхватил коронавирус за границей.
Медсестра из Теннесси с больничной койки призвала людей серьезнее относиться к коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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