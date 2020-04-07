В чем хитрость коронавируса и как собаки чуют его точнее приборов

ВСЕ ДЕЛО В ДЕТСКИХ ПРИВИВКАХ

- Многие ученые называют этот вирус хитрым. В чем его хитрость глазами биолога?

- Вирус этот действительно очень тяжелый, и все его последствия пока неизвестны. Вполне возможно, что те, кто перенес болезнь, могут столкнуться в будущем с иммунным конфликтом. Он взаимодействует с ферментом давления человека, то есть пытается «притворяться» гормоном, участвующим в регуляции давления. Поэтому в первую очередь страдают люди с гипертонией, лишним весом, диабетики. У них – повышенное количество этих рецепторов. В этом парадокс этой болезни - обычно другие вирусы проникают в организм менее хитрыми способами. И пока неизвестно, разовьется ли после болезни аутоиммунный конфликт на собственные биохимические процессы в организме.

- Что это означает?

- Это весьма опасно, не хочу пугать, но отдаленные последствия этого вируса еще не исследованы. Помимо его мимикрии под наши собственные белки, он очень быстро мутирует. Где-то слышал, что его уже два или три разных вида (у вирусов это называется штаммом). А передо мной – древо его мутаций, там уже сотни штаммов. И в каждом регионе он изменяется по-своему. И в этом еще одна опасность вируса. Потому что вакцина, когда ее разработают, будет действовать на один вид, а другой продолжит заражать людей. Да и саму вакцину сделают не скоро. То же самое касается и создания тестов. Пока их делают на один штамм, поспевают другие.

Вирус этот действительно очень тяжелый, и все его последствия пока неизвестныФото: REUTERS

- То есть, надежды на скорую победу над вирусом у вас нет?

- У меня есть надежда, что существуют какие-то перекрестные неисследованные механизмы организма, которые позволят его сдерживать. В научном журнале «Cell Host & Microbe» была статья, в которой ученые предложили всех прививать к туберкулезу, дескать, это позволит ослабить симптомы болезни. А почему они решили, что течение болезни смягчает именно прививка от туберкулеза, которую нам всем в детстве делали? А может это вакцина от кори так действует, или от скарлатины? Можно провести очень простое исследование. Взять две группы заболевших – тех, кто легко переносит болезнь и тех, кому она дается тяжело. И сделать тест на антитела (то есть, иммунитет) ко всем обязательным детским прививкам - корь, краснуха, дифтерия, свинка, туберкулез и так далее. По моей гипотезе, у тех, кто болеет в тяжелой форме не будет тех антител, что есть у «легких». Нужно будет привить группу риска именно этой, уже имеющейся вакциной. И изолировать их на некоторое время для выработки иммунитета.

ПОЧЕМУ НАЧАЛИ ЗАРАЖАТЬСЯ МОЛОДЫЕ

- Получается, как в голливудском блокбастере «Война миров Z», где люди не нашли вакцину от зомби, но сумели стать невидимыми для них, выиграв время на разработку лекарства…

- Похоже. Прививка действительно не будет лечить от коронавируса, но поможет легко его переносить. Таким образом вероятность смертных исходов можно снизить на порядки. На эту мысль я натолкнулся полтора месяца назад, изучив ситуацию с коронавирусом в Иране. Там дети тяжело его переносили. А в Китае наоборот – легко. Причина в том, что вакцинирование разное.

Прививка действительно не будет лечить от коронавируса, но поможет легко его переноситьФото: REUTERS

- Кстати, если судить по России, то статистика стала заметно молодеть. 40 процентов зараженных под аппаратом ИВЛ – молодые, в возрасте от 18 до 40 лет… Это вирус мутирует-молодеет?

- Может быть. А может дело в огромном движении антипрививочников, которое у нас появилось после развала Союза. Эту эпидемию, извините за жесткость, можно назвать приветом противникам прививок. Если в Китае с этим строго – родился, получи прививку, учился, женился, получи еще одну, - то у нас тут бегали мамашки и кричали, что никаких прививок своим чадам они делать не будут. Но, повторюсь, эта гипотеза нуждается в подтверждении. Кстати, и прививка от туберкулеза в России сейчас не та. В советское время она была весьма жесткой – после вакцинации ребенок страдал какое-то время, пока не вырабатывал хороший иммунный ответ. Современные же вакцины действуют мягче. Это тоже может быть одной и причин.

КОВАРСТВО УБИЙЦЫ - В ЕГО МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ

- Коронавирус - природный? Многие считают, что это – боевой штамм.

- Я склоняюсь к тому, что природный. В любом случае, если в него искусственно делались какие-то вставки, то пережив тысячи мутаций, вирус их просто не сохраняет. Поэтому если он и был продуктом «научной» деятельности человека, мы об этом все равно никогда не узнаем.

- Почему при сравнительно небольшой смертности по всему миру принимаются такие беспрецедентные меры безопасности? Ведь даже при птичьем гриппе такого не было.

- Да, птичий грипп был дико свирепый, у штамма H5N1 смертность – под 60 процентов! Кошмар! Это чуть меньше Эболы. Таким образом, летальность птичьего гриппа была намного выше, чем у текущего коронавируса (около 3%). Но тогда человечеству повезло, что вирус гриппа был довольно «тороплив» – если человек им заражался, то симптомы проявлялись уже через 2-3 дня. Вирус тогда не брал двухнедельную паузу, как сейчас, поэтому всех, кто контактировал с зараженным, можно было быстро локализовать. И другие предыдущие гриппы с высокой смертностью тоже не имели такого долгого инкубационного периода. По этой же причине удалось локализовать именно коронавирусные инфекции SARS в 2002-2004 гг (летальность до 15%) и MERS в 2012 (около 35%).

Если вирус и был продуктом «научной» деятельности человека, мы об этом все равно никогда не узнаемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Поэтому мы сейчас и изолируемся?

- Совершенно верно. Человек ведь даже не знает, заражен он или нет. Болезнь вообще может проходить бессимптомно. Вирус долго сидит, а когда проявляется, вокруг него уже есть много зараженных им людей, которые тоже об этом не знают, но уже являются носителями. И каков процент таких людей, до сих пор точно не изучено. Математики из нашей команды, моделирующие эпидемию, говорят, что их процент должен быть довольно велик.

КСТАТИ

Вирус помогут обнаружить… собаки

- Мы все знаем, что собака обладает невероятным нюхом. Когда в организме начинаются какие-то патологические изменения, она это очень хорошо чувствует, - говорит Станислав Полозов. - Есть многочисленные исследования, в которых собаки показывали потрясающий результат по выявлению онкологии, метаболических изменений. Голландские ученые в 2012 году натаскали бигля на бактерию-виновник тяжелых диарей – из 50 проб он безошибочно определил 100 процентов. Причем собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях человека, но и в воздухе.

В нашем теле идут биохимические процессы, и еще до появления высокой температуры, воспалений вирус уже ведет какую-то деятельность, которую собака, по идее, способна уловить даже в выдыхаемом воздухе. То есть, с помощью собак мы могли бы вычислять больного задолго до того, как это сделают тепловизоры. Но тут, конечно, нужны мощные кинологические методики дрессировки.

Мы все знаем, что собака обладает невероятным нюхом. Когда в организме начинаются какие-то патологические изменения, она это очень хорошо чувствуетФото: REUTERS

Около месяца назад я разослал много писем в международные организации… И вот недавно The Telegraph сообщил, что в Британии уже тренируют собак для выявления зараженных туристов в аэропортах. Очень хорошая новость!

И хотя на первый взгляд, идея может показаться… скажем так, экзотичной. Но сейчас ученым, да и всем творческим людям, нельзя позволить себе бездействие, бояться показаться наивными, оглядываться на то, как тебя воспримет профессиональное сообщество. На это просто нет времени. Любая карьерная нерешительность будет стоить тысяч жизней».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

По окончании Киевского госуниверситета по специальности «Молекулярная биология и генетика» Станислав ПОЛОЗОВ работал в разных научных проектах, в том числе – научным сотрудником в Институте Молекулярной Онкологии при Ганноверской Медицинской Школе MHH.de.

C 2005 года заинтересовался направлением замедления старения человека.

С 2015-го – соучредитель и координатор некоммерческой научной группы радикального продления жизни RLEGroup.net, которая собирает по всему миру научные открытия и наиболее реалистичные из них доводит до применения.

ФОТОРЕПОРТАЖ

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КСТАТИ

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