7 Апр 2020 2020-04-07T16:14:48+03:00

Во время карантина уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть Фото: Shutterstock

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На фоне массовой изоляции уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть. К такому выводу пришли аналитики Европарламента.

«Как в мире, так и в ряде стран ЕС отмечается рост на треть случаев домашнего насилия в первые недели после введения мер изоляции», - сказано в коммюнике Европейского парламента.

В Европарламенте отметили, что в условиях карантина возможности просить о помощи у женщин стали более ограничены.

Председатель комитета по защите прав женщин Эвелин Регнер заявила, что предстоящие недели станут «особенно опасными для женщин». Она также обратила внимание и на тот факт, что дети, проживающие в «небезопасном доме», испытывают сильный стресс.

Регнер посоветовала оповещать полицию при помощи SMS, а также использовать «закодированные слова» при общении с медиками и фармацевтами.

Напомним, в воскресенье, 5 апреля, Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал власти всех стран мира сосредоточить свои усилия не только на борьбе с распространения коронавируса COVID-19, но и на профилактике случаев домашнего насилия, которые значительно участились на фоне карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU