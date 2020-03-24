Хроника коронавируса: В Италии заболели 4 тысячи врачей, а в Испании ледовый дворец превратили в морг

КИТАЙ: Поднебесную закроют для иностранцев

В провинции Хубэй, где впервые вспыхнула эпидемия коронавируса, на протяжении пяти дней не фиксировали новых случаев заражения COVID-2019. 90% заболевших в этом регионе выздоровели. Но в понедельник все-таки был выявлен один зараженный.

Стойкая ремиссия заставляет власти КНР постепенно ослаблять карантинные меры. Так с 8 апреля будет снято ограничение на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса в конце декабря прошлого года.

Власти Китая, опасаясь завоза побежденной инфекции, планируют ввести запрет на въезд для иностранцев, которые скрывают информацию о своем состоянии здоровья или отказываются сдавать анализы на COVID-2019. Ежедневно в Поднебесной выявляются десятки случаев завоза коронавируса из-за границы.

ИТАЛИЯ: Начало ремиссии

В Италии второй день наблюдается незначительный спад числа зараженных и летальных случаев. Если в субботу умерли 793 человека, то уже на следующий день - 651, а в понедельник - 602. Врачи делают осторожные прогнозы, что пик эпидемии пройден, а тотальный карантин начинает приносить свои плоды.

Послание врачам у памятника на входе в больницу в Венеции: «Держитесь, ребята!»Фото: REUTERS

Тем не менее, число заболевших продолжает увеличиваться. Сейчас зафиксировано 63 928 случаев заражения COVID-2019. Национальная служба здравоохранения Италии сообщила, что 4824 медработника сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. 19 врачей скончались.

ИСПАНИЯ: Отели - врачам

В ближайшие дни Испания рискует повторить судьбу Италии и перехватить у нее трагическую ветвь первенства. В Мадриде было решено превратить ледовый дворец и крупный торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo в морги. Городские морги больше не могут вмести тела погибших, поэтому власти пытаются найти альтернативу.

На данный момент в Испании выявлено более 35 тысяч случаев инфицирования. Глава Минздрава Сальвадор Илья объявил, что все отели в стране на время эпидемии переходят в распоряжении органов здравоохранения. С 24 марта гостиницы будут переоборудованы под размещение медиков и госпитализации пациентов. Один из первых госпиталей развернули в выставочном центре Ifema в Мадриде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766565" frameborder="0"></iframe> Режим ЧС введён в Валенсии и Мадриде.Военные патрулируют испанские города

Эпидемическая ситуация в Латинской Америке не столь критична по сравнению с Европой.Фото: REUTERS

ВЕНЕСУЭЛА: Гуманитарная помощь России

Эпидемическая ситуация в Латинской Америке не столь критична по сравнению с Европой. Венесуэла, где коронавирус выявлен у 84 человек, заявила, что получила гуманитарную помощь от России. Роспотребнадзор направил в Каракас 10 тысяч тест-наборов для выявления COVID-2019. Свои разработки Россия направила еще 12 государствам.

БРИТАНИЯ: «Сидите дома»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением к английским подданным. Он призвал британцев оставаться дома, а всех, кто ослушается, ждет принудительные три недели домашней изоляции.

Людям разрешено покидать квартиры только для покупки продуктов и похода в больницу. Тем, кому необходимо заниматься спортом, могут выходить на улицу один раз в день. Также исключение действует для тех работников, чья работа не может осуществляться дистанционно.

В стране введен запрет на массовые мероприятия, собираться больше двух человек - запрещено. Исключение сделали для похоронных церемоний.

На сегодня в Британии скончалось от COVID-2019 303 человека.

Французские власти посчитали, что введенных ограничительных мер для борьбы с коронавирусом недостаточно.Фото: REUTERS

ФРАНЦИЯ: Без пробежек и рынков

Французские власти посчитали, что введенных ограничительных мер для борьбы с коронавирусом недостаточно. Поэтому будет введен запрет на пробежки. А также будут закрыты большинство открытых рынков.

Всего во Франции скончались от коронавирусной инфекции 860 человек. В последние три дня количество летальных случаев стремительно возросло. Положительный тест на COVID-2019 сдали почти 20 тысяч французов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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