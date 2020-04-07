В родительском комитете сочли закономерным продление учебного года для 11-х классов

7 Апр 2020 2020-04-07T18:01:25+03:00

В родительском комитете согласились с необходимостью продлить учебный год для 11-классников Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала перспективу продления учебного года для некоторых учащихся. Обучаться до 8 июня могут выпускники11-х классов.

- Родители с тревогой и страхом ждут любых новостей о том, что режим самоизоляции будет продлен. Сейчас перенос сроков вполне закономерен и ожидаем в связи со сложившейся ситуацией, — сказала Волынец RT.

Она подчеркнула, что в связи с вынужденной самоизоляций, учебный процесс сильно сбился. Ученики сейчас получают задания в дистанционном режиме и занимаются дома, что, вполне естественно, может привести к снижению результатов ЕГЭ.

Ранее Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о возможном продлении учебного года для 11-классников до 8 июня. Сайт kp.ru писал, что даты проведения первых ЕГЭ были перенесены с конца весны на начало лето. Уже составлено предварительное расписание. Так, 8 июня выпускники будут сдавать экзамены по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а 11 июня - по русскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU