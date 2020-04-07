Почти треть российских компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Почти тереть (29%) российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Центра стратегических разработок «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Согласно приведенным данным, примерно 21% компаний сократили зарплату своим сотрудникам, а в ближайшее время сокращение заработной платы запланированы еще в 35% компаний. Риску банкротства подвержены 28% российских компаний.
Такие данные ЦСР привел после еженедельного мониторинга в форме опроса российских компаний, в котором приняли участие около тысячи компаний.
Напомним, в 2 апреля президент России Владимир Путин сообщил о решение продлить нерабочий период до 30 апреля. Однако подчеркнул, что даты могут корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ранее сайт kp.ru, рассказывал, придется ли россиянам расплачиваться за выходной месяц рабочими субботами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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