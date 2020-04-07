7 Апр 2020 2020-04-07T19:38:38+03:00

Почти треть российских компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск Фото: Евгения ГУСЕВА

Опрос показал, что в 21% компаний произошло сокращение зарплат

Изменить размер текста: A A

Почти тереть (29%) российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Центра стратегических разработок «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Согласно приведенным данным, примерно 21% компаний сократили зарплату своим сотрудникам, а в ближайшее время сокращение заработной платы запланированы еще в 35% компаний. Риску банкротства подвержены 28% российских компаний.

Такие данные ЦСР привел после еженедельного мониторинга в форме опроса российских компаний, в котором приняли участие около тысячи компаний.

Напомним, в 2 апреля президент России Владимир Путин сообщил о решение продлить нерабочий период до 30 апреля. Однако подчеркнул, что даты могут корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее сайт kp.ru, рассказывал, придется ли россиянам расплачиваться за выходной месяц рабочими субботами.

ИСТОЧНИК KP.RU