2020-04-07T19:53:35+03:00
Общество

Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет

Выплаты станут поддержкой для семей в течение трех месяцев
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Соответствующий указ о поддержке семей подписал президент России Владимир Путин

Напомним, о выплате россиянам по пять тысяч рублей за каждого ребенка до трёх лет российский лидер сообщил в своем обращении к гражданам относительно ситуации с коронавирусом 25 марта.

Тогда глава государства отметил, что в сложившихся условиях семьи с детьми нуждаются в поддержки и заявил, что дополнительные выплаты будут начисляться на протяжении ближайших трех месяцев, начиная с апреля.

В принятом документе говорится о том, что выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего российское гражданство. Имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за назначением до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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