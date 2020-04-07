Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет

7 Апр 2020 2020-04-07T19:53:35+03:00

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Семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Соответствующий указ о поддержке семей подписал президент России Владимир Путин

Напомним, о выплате россиянам по пять тысяч рублей за каждого ребенка до трёх лет российский лидер сообщил в своем обращении к гражданам относительно ситуации с коронавирусом 25 марта.

Тогда глава государства отметил, что в сложившихся условиях семьи с детьми нуждаются в поддержки и заявил, что дополнительные выплаты будут начисляться на протяжении ближайших трех месяцев, начиная с апреля.

В принятом документе говорится о том, что выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего российское гражданство. Имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за назначением до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU